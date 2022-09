Luci accese sul MiTo, al via il Festival della classica: 116 concerti

di Paola Pastorini

Bacchetta alzata, silenzio in sala. La sedicesima edizione di MiTo settembre musica 2022, torna alla normalità dopo le ristrettezze pandemiche. Il Festival mette sul piatto 116 concerti: debutto oggi nel capoluogo piemontese, domani tocca alla Scala, si prosegue fino al 25 settembre. Il tema è quello delle “luci”, sia come viatico verso l’ottimismo, sia nell’accezione del suono, protagoniste le grandi orchestre, la certezza di un biglietto calmierato (30 euro per la Scala). Certo, la luce viene offuscata dalle preoccupazioni per la guerra, ma il direttore artistico Nicola Campogrande sottolinea che «artisti ucraini e russi continueranno a essere miei colleghi». Il debutto a Torino: stasera la londinese Philharmonia orchestra al Lingotto (domani alla Scala), diretta da John Axelrod (foto), con musiche di Grieg e Rimskij-Korsakov. Il concerto finale con la Mahler Chamber Orchestra e il pianista Leif Ove Andsnes. Il 7 al Filodrammatici nel pomeriggio l’Ensemble O/Modern Solist e alla sera al Dal Verme l’Ensemble Modo Antiquo. E ancora l’Accademia di Santa Cecilia con Barbara Hannigan nel doppio ruolo di direttrice e soprano (il 16 al Dal Verme), l’orchestra della Rai e la pianista Maria Joao Pires con la Neojiba orchestra, l’orchestra giovanile dello Stato brasiliano di Bahia. Un programma pensato sia per soddisfare palati sopraffini con prime assolute (3 e 8 prime italiane) sia per neofiti. In periferia 14 concerti monografici dedicati a un compositore (da Beethoven, a Cajkovskij a Chopin), suonati da un pianista italiano. L’invito di Nicola Campogrande è di partecipare: «Il tipo di benessere che dà fare musica e ascoltarla è impagabile: più ascoltiamo musica e meglio stiamo». <SC2097,100> Programma e prezzi mitosettembremusica.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA