Milano, tre giorni di musica indie con il Mi Ami Festival. E c'è anche Alan Sorrenti

Tre giorni di sonorità indie, rigorosamente made in Italy. È il Mi Ami Festival al Circolo Magnolia che torna dopo tre anni di stop, con promessa di abbuffata musicale. Tema dell’edizione numero 16 è Umano irrazionale, magico animale. Il palinsesto è da leccarsi i baffi con La Rappresentante di Lista, Giorgio Poi, Iosonouncane, Venerus, Tredici Pietro, Lo Stato Sociale, Nu Genea con L’imperatrice e Yin Yin, Fulminacci, Dente, Rachele Bastreghi, Drast e molti altri. Novanta cantanti su 4 palchi in 3 giorni. Tra le chicche, Venerus che debutta con il suo nuovo tour; il ritorno di Tutti Fenomeni, cantautore romano; Dutch Nazari, Mobrici, il leader dei furono Canova. E poi artisti più conosciuti oltre alla cerchia indie come La Rappresentante di Lista, ancora sull’onda di Sanremo; Lo Stato Sociale e Meg. E due chicche: il ritorno di Meg, ex 99 Posse, luminosa carriera da solista. E di Alan Sorrenti, pilastro musicale dance degli anni Ottanta. L’artista napoletano, 71 anni, dopo vent’anni di assenza dalle scene e a quarantacinque dalla pubblicazione di Figli delle stelle sabato è in concerto e propone Giovani per sempre, il primo, nuovo singolo che anticipa l’album previsto per l’autunno. «Mi Ami vuole riaccendere la voglia di vita e di futuro», dice Stefano Bottura, direttore del festival con Carlo Pastore. Dal 27 al 29 maggio. Via Circonvallazione Idroscalo, 41. Segrate. Biglietti 39 euro al giorno. Info miamifestival.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 06:40

