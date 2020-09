Minorenne molestata e aggredita in strada, arrestato un 42enne marocchino

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 21:39

Unè statodagli agenti del commissariato didopo aver ripetutamente. È accaduto sabato scorso, quando gli amici della ragazza, una 17enne, avevano allertato la Polizia.L'uomo, regolarmente presente sul territorio nazionale e residente a Sumirago ma con diversiper per rissa, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza famigliare e porto ingiustificato di oggetti od atti ad offendere, è stato. La ragazza ha spiegato agli agenti di essere stata importunata già nel pomeriggio di venerdì, quando aveva incrociato l'uomo mentre fumava una sigaretta fuori da un negozio di kebab, sotto i portici della stazione di. L'uomo, senza conoscerla, le si era avvicinato, invitandola a seguirlo nella sua casa per fare sesso. La minorenne lo aveva ignorato ma, di fronte all'insistenza dell'uomo, si era rifugiata nel negozio fino a quando il 42enne non si è allontanato.Il giorno successivo, intorno alle 18.20, mentre stava transitando sotto i portici della stazione di Gallarate con un gruppo di amici, l'adolescente ha incrociato ancora una volta il marocchino, che si è rivolto a lei insultandola pesantemente, chiedendole quanto voleva essere pagata per andare a letto con lui. Anche in questo caso la giovane ha scelto di ignorare l'uomo e con gli amici si è allontanata a passo spedito dalla zona. Attorno alle 19 il gruppo, dovendo recarsi in stazione per prendere il treno e fare ritorno a casa, è passato nuovamente sotto i portici della stazione. Qui, la ragazza ha incrociato ancora una volta il 42enne, che le si è avvicinato insultandola ancora per poi afferrarla per il collo con due mani fino a farle mancare il respiro, prima di scaraventarla contro la vetrina di un market. Gli amici hanno allontanato e isolato l'aggressore, che però è riuscito ad avventarsi ancora una volta sulla sua vittima. La ragazza si è divincolata e ha chiamato il 112, mentre l'aggressore, oltre a gridare di non avere paura dell'intervento delle forze dell'ordine, ha minacciato di morte la propria vittima e la sua famiglia.Il marocchino, già condannato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato poi arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio.