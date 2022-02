Milano, minaccia i genitori con un coltello per farsi dare dei soldi: in manette un 39enne

Con un coltello tra le mani ha minacciato di uccidere i genitori 60enni. E' quanto successo in via Leonardo Da Vinci a Trucazzano, in provincia di Milano, nella serata di ieri, quando un 39enne è stato arrestato ai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il motivo delle minacce è stato il rifiuto da parte dei genitori di prestare soldi al figlio. L'uomo ha prima offeso i due coniugi e poi ha impugnato un coltello da cucina e li ha minacciati. I genitori hanno subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Trucazzano che lo hanno immobilizzato e arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Febbraio 2022, 20:24

