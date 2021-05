Si presenta in negozio e minaccia l'ex marito: arrestata 28enne

Una donna di 28 anni è stata arrestata ieri a Milano per maltrattamenti in famiglia. La polizia è stata chiamata dall'ex marito, di 38 anni, dopo che la donna si era presentata al minimarket dell'uomo pretendendo di prendere i soldi dalla cassa.

I due - originari del Bangladesh - sono separati da un anno, i figli affidati al marito, che nei mesi scorsi aveva denunciato più volte la ex per vari episodi simili a quello che ieri ha portato all'arresto, in via Amedeo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 13:47

