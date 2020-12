Scuola, trasporti, uffici: Milano cambia orario. Dal 7 gennaio ingressi scaglionati in aula e al lavoro

Milano accoglie il 2021 con una rivoluzione oraria che dalla scuola va fino ai mezzi pubblici, agli uffici e ai negozi. Il titolo chiarisce tutto: «Per tornare in classe». È il libretto delle istruzioni per riaccompagnare in aula in sicurezza i circa 140mila studenti delle superiori di Milano e provincia dal 7 gennaio. «L’obiettivo - ha spiegato il prefetto, Renato Saccone - è rendere compatibile e sicuro il trasporto pubblico con la ripresa delle lezioni in presenza». La volontà è di riportare in classe il 75% degli studenti e per farlo si è deciso di scaglionare il loro ingresso: il 50% comincerà le lezioni entro le 8, mentre il 25% dalle 9.30. Per far sì che questa grande massa di studenti si sposti e con il limite di capienza dei mezzi al 50%, l’azione si indirizzerà anche sulla vita di Milano in generale. Ecco quindi che i negozi che vendono beni o servizi non essenziali apriranno alle 10.15, mentre uffici pubblici e servizi alla persona dalle 9.30. Queste misure, unite all’invito a «consolidare lo smart working fino a quando sarà necessario», dovrebbero permettere ai trasporti di funzionare anche nelle ore di punta. Nei prossimi giorni Atm e Trenord dovrebbero presentare i loro piani, ma il prefetto ha anticipato che Atm ipotizza bus dedicati tra alcuni poli critici e la Stazione Centrale, per evitare l’assalto alla metropolitana. Per quanto le università, il piano ragiona sul ritorno degli studenti dal secondo semestre, «programmando l’entrata possibilmente per le ore 10». «Per quanto possano essere attente e scientifiche le misurazioni - ha osservato Saccone - l’impatto effettivo è un’altra cosa. Per questo è stata istituita anche una governance di monitoraggio che può intervenire in qualunque momento, sia sulle criticità quotidiane che sull’andamento settimanale». Tra le criticità possibili, gli assembramenti all’entrata e all’uscita delle scuole. Per questo ci saranno postazioni di vigili e di volontari della Protezione civile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA