Milano, baby gang a CityLife rapina i coetanei con il coltello. Il più giovane ha 12 anni

Un branco di baby banditi con il gusto della rapina. Hanno accerchiato e minacciato con i coltelli, per rapinarli di un cappellino sportivo, due giovani nell'avvenniristico quartiere di CityLife, che è dominato dai grattacieli con gli appartamenti dei vip e dal centro commerciale molto frequentato.

La gang, formata da quattro giovanissimi italiani, minorenni, è stata individuata: il più grande ha 17 anni e il più piccolo ne ha 12, talmente giovane che per la legge italiana non è imputabile. Fra di loro anche una ragazza 16enne. Tutti in trasferta a Milano dall'hinterland nordovest - abitano tra Legnano, Rho, Arluno - per impaurire a depredare due loro coetanei di 15 e 17 anni.

Il blitz, per cui sono finiti nei guai, l'hanno messo a segno mercoledì poco prima delle 18 quando hanno preso di mira le loro prede forse non a caso in una zona di benessere: le hanno circondate e terrorizzate sfoderando tutti e quattro i coltellini con estrema spavalderia, così da farsi consegnare un cappello della Nike. Poi, la gang si è separata per non dare nell'occhio. Una delle vittime ha chiamato il 112, fornendo l'identikit dei giovani rapinatori. La polizia si è messa sulle loro tracce: ne intercetta tre in via Aldo Rossi, vicino a Casa Milan, e uno in viale Scarampo. Hanno ancora indosso il berretto sottratto alla vittima. Le armi erano custodite dal più piccolo, che è stato segnalato.

I più grandi sono stati indagati a piede libero per rapina in concorso.

