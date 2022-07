MilanoSport, Rosanna Volpe nuova presidente del Cda

Cambio ai vertici del consiglio di amministrazione di Milanosport S.p.A. Nuovo nome per la presidenza: il 21 giugno scorso, con atto finale in assemblea dei soci in data 23 giugno, è stata nominata Rosanna Volpe. Chief financial officer di Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A., Rosanna Volpe era stata eletta nel cda di Milano Sport poco più di un anno fa, nel maggio 2021.

La nuova presidente è un’appassionata di sport, ma non solo: lo pratica attivamente come atleta della Canottieri Milano, tesserata Fidal, ha partecipato negli anni a numerose gare di podismo e atletica, conseguendo diversi podi di prestigio. Non solo: un’altra sua passione è la bicicletta, che spesso condivide con il sindaco Beppe Sala.

La Volpe ora guiderà la presidenza del Cda di Milanosport, una s.p.a. partecipata al 100% Comune di Milano che gestisce una serie di impianti sportivi cittadini: tra i più importanti le piscine Bacone, Cozzi, Solari, Procida, il Lido e la nuovissima Allianz Cloud.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 17:19

