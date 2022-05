Milano, via ai lavori per il cambio binari in Porta Lodovica: disagi fino a settembre

Lavori in corso di Atm per migliorare i mezzi pubblici. Sono partiti, ieri, i lavori sui binari di piazzale di Porta Lodovica. E sono aperti, sempre da ieri, i nuovi cantieri di manutenzione straordinaria per la M2. Nel piazzale di Porta Ludovica il cantiere dura fino all’11 settembre con modifiche «a tram, bus», avvertono da Atm. L’intervento è progettato «per migliorare la sicurezza»: gli operai interverranno su 600 metri di binari, realizzeranno sette nuovi scambi in radiofrequenza e adegueranno la nuova linea di alimentazione. Inoltre, cambierà la pavimentazione e i masselli saranno sostituiti dall’asfalto. «I cantieri saranno divisi in tre fasi per ridurre i disagi», spiegano poi dal Comune. Tuttavia, hanno un impatto sul trasporto pubblico, infatti, saranno modificati i percorsi dei tram 9 e 15 e i bus 59, 71, 79 e N25/26. Lavori anche sulla linea verde della metropolitana, dove sono in corso «interventi importanti sui binari», che comportano una novità nel funzionamento dei treni. Fino al 1° giugno, dopo le 22, i convogli sono sostituiti da bus tra Cascina Gobba e Gessate; e dopo le 22.30, all’interno delle stazioni di Loreto, Piola e Lambrate, i convogli fermeranno nello stesso binario. Quindi i passeggeri dovranno usare solo una delle due banchine presenti nelle fermate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 06:35

