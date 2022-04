Milano, il carrello della spesa è bollente per i milanesi: rincari fino al 14%

La stangata sul cibo è servita. Il carello della spesa è sempre più pesante per i milanesi, che sono costretti a fare i conti con i rincari (fino al 14%) dei generi alimentari di prima necessità, dalla pasta all’olio extravergine d’oliva. Sono prodotti quasi sempre presenti sulle tavole delle famiglie, perché sono mangiati dai consumatori di tutte le età, dai bambini agli anziani. E, di sicuro, non sono alimenti di lusso.

LOCKDOWN E GUERRA «I primi aumenti si sono visti durante il lockdown», spiega Alessandra Rivolta, analista di mercato di Altroconsumo nell’ambito dell’alimentazione. Ovvero durante le settimane quando la farina e il lievito andavano a ruba perché i milanesi, costretti a casa, facevano scorte, oltre che cucinare in casa pane, pasta e dolci. «Poi, con le progressive aperture e la ripresa economia, circa un anno fa, i prezzi hanno subito ulteriori rialzi. Ed ora, complici il caro-energia, il caro-trasporto delle merci e il conflitto russo-ucraino che destabilizza i mercati, gli scontrini sono destinati a rimanere alti», aggiunge l’esperta dell’associazione. Se non addirittura a raggiungere cifre più considerevoli, proprio a causa del proseguimento della guerra, che però «non provocherà una minore disponibilità di merci sugli scaffali». Fare la spesa nei supermercati milanesi si prevede che sarà sempre più un salasso.

CARO SPESA Altroconsumo ha effettuato un’indagine analizzando i prezzi di prodotti molto popolari: la pasta di semola è aumentata del 14%; la farina tipo “00” dell’11%; l’olio di oliva del 9%; lo zucchero del 7%; il latte a lunga conservazione del 3%. Sono stati registrati i prezzi fino allo scorso febbraio ed è emerso che «i costi sono in salita costante già dal 2021», ovvero prima dei bombardamenti in Ucraina e «a febbraio non c’è stato uno scatto anomalo». Anzi, in alcuni casi si è vista una possibilità di risparmio: ad esempio, la farina è passata da 0,74 euro al chilo (a gennaio) a 0,72 al chilo (a febbraio); l’olio extravergine di oliva da 4,39 euro a 4,29 euro al litro.

VOGLIA DI RISPARMIO «I milanesi con un reddito medio faranno più attenzione a cosa mettono nel carrello e approfitteranno delle offerte sugli scaffali, ma non rinunceranno a nessun prodotto e non elimineranno nessuna abitudine di consumo sull’alimentazione», assicura Rivolta. Poi, «cercheranno dei punti vendita più convenienti anche se magari più lontani da casa» e punteranno sulla frutta e verdura di stagione, più conveniente.

