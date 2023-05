Milano, Ztl Ascanio Sforza, da oggi accese le telecamere. Multe ai non autorizzati

di Simona Romanò

Si è allargata l’isola pedonale dei Navigli. Le telecamere sono accese e attive in via Ascanio Sforza, la strada della movida che costeggia il Naviglio Pavese e, da oggi, multeranno chi non rispetta lo stop serale alle auto nella nuova Zona a traffico limitato. Le sanzioni scatteranno in automatico dopo un mese di collaudo, durante il quale la contravvenzione doveva essere accertata solo con la presenza di un vigile. <WC>

DUE “OCCHI” A differenza del Naviglio Grande non ci sono i pilomat, ma due occhi elettronici: il primo in via Scoglio di Quarto, all’incrocio con corso Manusardi; il secondo in via Pavia, all’altezza dell’ultimo “torna indietro” prima dell’incrocio con via Sforza. Si tratta di una nuova Ztl “rafforzata”, tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del giorno successivo: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; nel weekend, invece, dalle 19 del venerdì alle 6 del lunedì. E riguarda Ascanio Sforza (dall’intersezione con via Scoglio di Quarto all’intersezione con Conchetta), Scoglio di Quarto (dall’intersezione con l’accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi – esclusa - a via Ascanio Sforza), Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia nel tratto tra Sforza e il primo varco utile per l’inversione (per un’estensione di circa 20 metri).

SVOLTA SLOW La Ztl in Sforza, una via molto frequentata dal popolo della notte, non solo giovani, ma anche famiglie che desiderano trascorrere una serata, è un progetto di cui si parla da un decennio e si è concretizzato anche per il pressing di bar e ristoranti dopo il primo lockdown, quando sono piovute le richieste di nuovi tavolini per accogliere i clienti all’aria aperta.

VIA LIBERA È ovviamente consentiti il transito e la sosta a residenti e domiciliati; a velocipedi, mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia; a veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione; a veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale; ai taxi e ai veicoli a noleggio con conducete (non superiori ai nove posti), solo per il tempo delle operazioni di carico e scarico passeggeri. Inoltre, è consentito il transito ai possessori di box o posto auto.

