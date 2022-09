Milano, scatta Area B che vieta le auto più inquinanti. Dal 1° ottobre si attiva la Ztl più grande d'Italia

di Simona Romanò

Scattano i divieti della nuova Area B, la Ztl più grande d’Italia. Da domani nella zona a traffico limitato, che comprende quasi tutto il territorio cittadino, sono banditi anche i veicoli a benzina Euro 2 e i diesel Euro 4 e 5. Di fatto, lo stop scatta da lunedì dal momento che nel weekend è sempre possibile circolare liberamente. Secondo il Centro Studi di AutoScout24 su dati Aci sono circa 165 mila le vetture dei milanesi che non potranno circolare, che arrivano a 483 mila se si considera l’hinterland (26,7%).

DEROGHE Il Comune ha previsto due deroghe (una fortemente voluta dalla Regione), non usufruibili contemporaneamente, che permetteranno comunque ai mezzi potenzialmente in divieto di circolare all’interno della Ztl, che è controllata da 186 varchi ed è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

MOVE-IN È la scatola nera della Regione che permette la circolazione in Area B per un tot di chilometri fino al 30 settembre 2024 in qualsiasi fascia oraria: 1800 il chilometraggio massimo per i diesel Euro 4, 2000 per gli Euro 5, 600 per i benzina Euro 2. Come attivarla? Il proprietario dell’auto dovrà accedere nella sezione www.movein.regione.lombardia.it e registrarsi. L’installazione delle black-box avviene negli installatori convenzionati. Costi? 50 euro per il primo anno di adesione al servizio, compreso il montaggio dell’apparecchio; 20 euro gli anni successivi. I veicoli che finora hanno chiesto la scatola nera sono 19.740, tra cui 19mila auto e 609 furgoni.

50 GIORNI FREE Il Comune consente un «bonus di 50 giorni di circolazione anche non consecutivi da fruire in un anno». Per ottenerlo nnon bisogna presentare nessuna richiesta e saranno le telecamere di Area B a contare gli ingressi. Il consiglio è di registrarsi sul portale Area B per tenere sotto controllo gli accessi.

CAMBIO AUTO Per chi ha cambiato macchina, preferendo un mezzo non inquinante potrà circolare sino alla consegna del nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settembre 2023. Condizione indispensabile «è la sottoscrizione di un contratto di acquisto, leasing, noleggio a lungo termine», chiariscono dal Comune. Info comune.milano.

MULTE & RESIDENTI Bisogna fare attenzione, perché gli errori costano cari: le multe vanno da 163 a 658 euro e alla seconda infrazione può scattare il ritiro della patente fino a un mese. Per i residenti di Milano c’è un bonus di 50 ingressi per il primo anno.

BARRICATE Opposizione dura del centrodestra. Fratelli d’Italia raccoglierà le firme per una delibera di iniziativa popolare per far slittare i divieti di un anno, la Lega per abolire del tutto il provvedimento.

