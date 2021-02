Milano in zona gialla, trasporti da "tutto esaurito": bus completi e metro stop and go

Il primo giorno di zona gialla ha fatto riempire metrò e tram, che restano sorvegliati speciali. E ha anche rispolverato il piacere per tanti clienti di un caffè al bar o di un pranzo al ristorante (aperti fino alle 18). Niente assembramenti come il liberi tutti di domenica a zonzo per le vie del centro, ma non sono mancate le sanzioni ai locali: 24 i multati dal prefetto per violazioni delle norme anti-Covid. La normalità per i ristoratori è ancora lontana, tant'è che il 20%, in questa prima fase di incertezza, ancora non ha riaperto.



Resta alta l'attenzione per monitorare l'andamento dei passeggeri sui mezzi di trasporto: Atm, con la ripresa di alcune attività (la scuola sempre in presenza al 50%), ha registrato, nell'ora di punta dalle 7 alle 9, un aumento del 5% di viaggiatori. I controllori si sono visti costretti a bloccare più volte i tornelli in metrò per permettere lo smaltimento degli utenti e garantire il rispetto della capienza massima del 50%. Qualche problema anche in superficie, dove su diverse linee hanno viaggiato bus con la scritta completo. Il che ha significato per i cittadini attendere il mezzo successivo. Gli steward hanno smistato le persone in metropolitana, mente i vigili si sono occupati delle stazioni di interscambio. I controlli sono serrati anche per le attività commerciali, soprattutto in questa fase di semi-libertà: il bilancio della prefettura è di 24 provvedimenti, con chiusura per 5 giorni, di 10 bar, 6 ristoranti e pizzerie, una tavola fredda, 5 alimentari e 2 parrucchieri fra Milano e hinterland. La folla di domenica (ancora arancione) a passeggio sui Navigli o a CityLife ieri non si è vista, ma il governatore Attilio Fontana ha ammonito comunque i cittadini: «Siamo in zona gialla, un'occasione che dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità per non vanificare gli sforzi finora fatti». E ancora: «Confido nel senso di responsabilità di tutti. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, perché finché non verrà raggiunta l'immunità di gregge, il pericolo di una recrudescenza sarà sempre in agguato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA