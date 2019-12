«Italia Paese di handicappati, un paradiso per gli zingari»: polizia arresta banda di 8 borseggiatori bosniaci

Stando a quanto rivelato da Il Giorno, il nome dell'indagine "Ieri, oggi e domani", incominciata un anno fa, si deve proprio al modus operandi della banda. Come nel film di Vittorio De Sica dal titolo omonimo (1963), in cui una Sophia Loren in veste di contrabbandiera continuava a far figli per evitare la galera, così le ladre bosniache avrebbero sfruttato i propri bambini per non finir dietro le sbarre. La banda, infatti, pare abbia collaudato nel corso degli anni le proprie tecniche, ottimizzando i guadagni e riducendo i rischi anche grazie ad una conoscenza di base della giurisprudenza italiana. Il capo della banda, il 38enne M.O., avrebbe infatti compreso che mandando donne incinte e bambini a rubare, si rischiava di meno in caso di arresto e in tribunale.



La banda è inoltre accusata di estorsione ai danni di connazionali, ai quali avrebbe richiesto una sorta di pizzo per delinquere nella zona milanese. Ma un passo falso prima o poi lo commettono tutti. In questo caso, probabilmente è stato l'ego del capobanda a tradirli. Secondo quanto raccontato da Marco Calì, capo della Squadra Mobile di Milano che ha condotto le indagini ed effettuato l'arresto, l'indagine è partita "dalla denuncia di un membro che voleva dissociarsi perché non accettava più di dover dare al capo tutti i guadagni". Ieri, oggi e domani: chi troppo vuole, nulla stringe.