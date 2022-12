Milano, Zerocalcare in mostra alla Fabbrica del Vapore "dopo il botto"

di Ferruccio Gattuso

Zerocalcare “arriva”, Zerocalcare piace. Da sempre sulla carta e, come ha dimostrato la serie Netflix di grande successo Strappare lungo i bordi, anche in animazione. Tanto che, sulla stessa piattaforma internazionale, per il nuovo anno è attesa una seconda serie animata dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo. Filosofo, osservatore sociale, umorista? Chissà cos’è veramente Michele Rech, 39 anni, in arte Zerocalcare. Certo è che il suo messaggio grafico e letterario ti arriva addosso, e lo farà anche nella mostra “Zerocalcare. Dopo il botto da domani ad aprile alla <WC1>Fabbrica del Vapore. Tra lotta e disincanto, guerra e pandemia (sarebbe quetso “il botto”: diversi i disegni realizzati durante il lockdown, conservati in teche), in un mondo dove il potere la sfanga sempre e sa addomesticare gli ultimi con astuzia e la sempreverde strategia del divide et impera, il racconto di Zerocalcare – nell’allestimento prodotto da Arthemisia e a cura di Giulia Ferracci – scorre tra oltre 500 tavole originali, video bozzetti, illustrazioni e un’opera site specific. Lo scenario che fa da cornice è quello che il celebre vignettista sa rappresentare da sempre con maestria: una città immaginaria e post-apocalittica dove gli umani si muovono ogni giorno a sfidare solitudine, alienazione e tentazione di non considerare chi ti sta accanto una persona. Nella galleria di personaggi cari al pubblico scorrono il Cinghiale, il Secco e Lady Cocca. E anche i “Santi protettori” del mondo dell’artista: da T-Rex a Kurt Cobain, all’anarchico Gaetano Bresci.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA