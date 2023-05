Milano, un calcio alla malattia con Winners cup, il torneo di calcio per giovani pazienti oncologici

Un calcio alla malattia tutti insieme. Sono 250 ragazzi, provenienti da una trentina di centri oncologici europei, che scenderanno in campo sabato 13 maggio per la Winners Cup. Il torneo di calcio, dedicato a chi è o è stato in cura per un tumore, si disputerà al 'Konami youth develompent centre in memory of Giacinto Facchettì, casa del settore giovanile dell'Inter in via Sbarbaro a Milano. Di età compresa tra i 15 e i 20 anni, i calciatori e le calciatrici saranno divisi in 16 squadre di cui 6 straniere (Francia, Germania, Spagna, Grecia, Belgio e Olanda) e 10 italiane (Milano-Monza, Bari-Lecce, Catania-Palermo, Genova-Torino, Trento-Padova, Bologna-Rimini-Modena, Pisa-Firenze, Aviano-Udine-Trieste, Napoli-Perugia, Roma). Un'iniziativa «meravigliosa» che dimostra «l'attenzione che da sempre viene posta dalla società nerazzurra alle tematiche sociali», sottolinea Javier Zanetti, vice presidente di Fc Internazionale Milano, società organizzatrice dell'evento. «L'inter crede a questo progetto - aggiunge - perché crede nello sport come strumento di inclusione sociale, come sostegno emotivo e psicologico alle passioni, come messaggio universale di fratellanza». Ideato da Andrea Ferrari, oncologo pediatra dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano, il torneo è alla quarta edizione dopo lo stop imposto dalla pandemia. «La Winners Cup - spiega il medico - è un evento unico al mondo, una festa meravigliosa per ragazze e ragazzi che stanno passando, o che hanno passato, un periodo così difficile». L'obiettivo è quello «di attirare l'attenzione di tutti sul fatto che gli adolescenti sono pazienti particolari, in un'età di mezzo tra l'oncologia pediatrica e quella dell'adulto. E questo, a volte, rende difficile l'accesso alle cure e l'inclusione nei protocolli clinici»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 06:55