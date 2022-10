Wine Week e Vendemmia in Montenapoleone, a Milano è un ottobre "di vino"

di Claudio Burdi

Milano alza i calici a un ottobre di ”vino”. A partire dalla 13a edizione della Vendemmia di MonteNapoleone. Fino a domenica un palinsesto di eventi tra visite guidate nei musei del quadrilatero, wine tasting e menu gourmet nel cuore mondiale del fashion. In particolare, oggi le boutique accolgono i propri ospiti per cocktail su invito in partnership con le migliori cantine vitivinicole. Oltre a coinvolgere diversi ristoranti gourmet con menu dedicati (35 euro a pranzo e 70 euro a cena abbinati a un calice di vino). Il programma sulla app MNDistrict (info montenapoleonedistrict.it). La Milano Wine Week debutta sabato con l’ormai classico brindisi inaugurale al CityLife Shopping District, in collaborazione con Prosecco doc. È la quinta edizione del più grande evento “non-fieristico” d’Italia dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino. Il programma è ricchissimo e diffuso e, fino al 16 ottobre, celebra le eccellenze enologiche del Belpaese e non solo. Degustazioni, aperitivi, masterclass, in sei Wine District presidiati da altrettanti consorzi, con chicche imperdibili. Come la Wine Boat del Chianti Classico (tutti i giorni dal molo del Naviglio Grande); la Wine Escape Room a Palazzo Serbelloni; il Wine Bus per tasting itineranti da Palazzo Bovara; i concerti a lume di candela alla Casa Cardinale Ildefonso Schuster; gli appuntamenti vino e jazz al Blue Note; il tasting di oltre 200 vini selezionati dalla Guida Vinibuoni d’Italia o l’experience Bubbles& Tarots tra degustazioni e lettura di tarocchi, di Montelvini. E poi eventi nell’evento come Calici Urbani in piazza Città di Lombardia (dal 14 al 16 ottobre) che abbina vino e street food o la degustazione di 1500 vini di 550 aziende italiane della guida Slow Wine al Superstudio Più. Il programma è milanowineweek.com. Infine il 23 e il 24 ottobre arriva per la prima volta a Milano Inconfondibile, il festival dei vini ancestrali e rifermentati in bottiglia con 70 produttori e 150 etichette (inconfondibile.wine).

