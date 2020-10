Rossi, bianchi e bollicine: Milano brinda alla Wine Week

Strade milanesi colorate di festoni. Luci e spazi adibiti ad accogliere calici e bottiglie.

Da sabato 3 ottobre, con tanto di brindisi inaugurale in versione “digital” insieme a Trentodoc ha inizio la terza edizione di Milano Wine Week.

Sette distretti attorno al quartier generale di Palazzo Bovara - da Brera, Garibaldi, Solferino a alla zona dei Navigli - abbinati a singoli consorzi DOC e DOCG, saranno scenario di una serie di eventi e un calendario in continuo aggiornamento fittissimo di proposte.

La novità? Milano che comunica con altre città del mondo con iniziative che si svolgeranno in contemporanea in formato virtuale. Grandi i numeri dello scorso anno che si vogliono replicare: più di 300 attività a palinsesto, 300mila partecipanti e 1.500 aziende coinvolte e più di 300 locali in tutta la città. Grazie a eventi in presenza, ma anche a quelli virtuali attraverso la piattaforma Digital Wine Fair, con la quale visitatori e buyer internazionali potranno collegarsi in diretta da ogni parte del mondo e ai Tasting Internazionali, degustazioni esclusive in collegamento con San Francisco, Miami, Toronto, Shenzhen, Shanghai e Mosca, toccando quindi i più importanti mercati di riferimento del mondo vitivinicolo.

E ancora Masterclass, organizzati da Confagricoltura, dal Consorzio a tutela del Prosecco Doc. Gli story-cooking degli chef Andrea Berton, Daniel Canzian, Alessandro Borghese, Wicky Priyan. Tra questi anche Gianluca Fusto, che domenica 4 ottobre al Babila Building by Guastoni preparerà la “crostata di mele perfetta” in uno speciale show cooking a supporto dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM). E il Wine Pairing di Eugenio Roncoroni (6 ottobre).

Questo weekend due i format “Aperivino” organizzati da Eataly: Aperitivo e Vinovagare con stand all’aperto, calici di vino e percorsi di degustazione. Tra i protagonisti anche Montelvini che farà dei sound tasting, come quello del 6 ottobre dedicato a “La sinfonia del vino: omaggio a Ennio Morricone”, una campagna per salvare l’Italia promossa dal FAI e una masterclass in collegamento con New York.

Tutte le info su www.milanowineweek.com

