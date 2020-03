Factory32, un aperiteatro on line fra letture e buon vino

Factory32, associazione filodrammatica e spazio teatrale milanese in via Giacomo Watt nato dall’idea di Valentina Pescetto, resiste al coronavirus con un progetto interattivo on line decisamente originale, dal titolo AperiTeatro Factory32. Attori e appassionati di teatro sono convocati alle ore 18.30 di domani alla piattaforma digitale Zoom (https://us04web.zoom.us/j/8219138731) per un momento di condivisione e dialogo. Chiunque lo vorrà, potrà leggere un estratto (o semplicemente illustrare la trama) del suo testo teatrale preferito. Per coloro che volessero utilizzare lo smart phone, serve scaricare precedentemente l’applicazione Zoom. Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 18:53

