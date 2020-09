Torna a Milano Wanderlust 108, il più grande evento di Mindfulness al mondo

Wanderlust, leader globale dello yoga lifestyle, non si ferma e annuncia una nuova edizione che quest’anno assume un’importanza speciale. Main sponsor dell’evento sarà come sempre adidas. Il Mindful Movement per eccellenza infatti condurrà i Wanderluster di tutta Italia in un incredibile viaggio verso il Vero Nord in totale sicurezza, con un nuovo modo di stare insieme e condividere questo meraviglioso percorso.



Stiamo parlando di un formato “ibrido”, che prevede il classico evento in un parco cittadino e un format digital innovativo. Milano è di nuovo protagonista della tappa principale e quest’anno si sdoppia con ben due date: sabato 19 e domenica 20 settembre nel meraviglioso contesto di City Life Milano torna la giornata dedicata alla consapevolezza, con sessioni di corsa, yoga e meditazione e contemporaneamente la diretta streaming e tante digital activities. La manifestazione è giunta alla sua quarta edizione in Italia, ma Wanderlust da più di 10 anni porta il Mindful Triathlon nei più importanti parchi del Mondo.



L’esperienza che Wanderlust offre è un’esperienza immersiva di sfida e ispirazione, per trovare e riconoscere la versione migliore di ognuno. Durante la giornata i partecipanti potranno anche rilassarsi con musica, cibo salutare, mercatini artigianali. Un lungo momento per prendersi cura di sé, anche stando comodamente a casa propria o, perché no, in riva al mare. Il periodo che ci stiamo lasciando alle spalle ci ha fatto capire che possiamo restare uniti anche se distanti ed è per questo che Wanderlust 108 si rinnova con un format aggiuntivo, tutto digitale, per coinvolgere anche gli appassionati più lontani geograficamente. Sarà un grande evento online quello che affiancherà la giornata del live di Milano, nella quale come sempre troveremo yoga, meditazione, workshop e attività di benessere esperienziale, grazie alle attività “The Uncommons”: acrovibes, hooping, meditazione con campane tibetane, lezioni di yoga con i migliori insegnanti a livello internazionale, ma anche attività dinamiche di fitness, come animal flow, calisthenics e allenamento funzionale. Ci saranno inoltre diversi e interessanti speeches i cui temi saranno principalmente incentrati sul miglioramento di sé attraverso uno stile di vita sano e sostenibile, la meditazione e la pratica dello yoga, ma non solo.



Tra le attività uncommons, che si svilupperanno sia in formato live che digital ci saranno: MEG VIBES: Animal Flow JENNIFER URSILLO: Hiit Yoga ELA MARE: Goddess Power with essentials oils FRANCESCA PIETROSANTI: Gyrokinesis EMANUELA CAORSI: Alimentazione olistica

La 108 Digital Experience è un evento gratuito.



Sul palco invece per i nostri seguitissimi Main Stage: DENISE DELLAGIACOMA, per il terzo anno consecutivo, con lo Yoga Body Mind Remix Flow. Una pratica estremamente varia, un remix di più stili per radicarci, connetterci, motivarci, lasciar andare, divertirci e rilassarci. LUCREZIA MONTRONE, per la prima volta nel nostro Main Stage, con la sua Pratica di Yoga che nutre il corpo per rinascere come una fenice. ELA MARE, per il secondo anno consecutivo, con la Meditazione Kundalini Himalayano Tantrico, che ci accompagnerà in un viaggio di esplorazione e rinascita interiore.



L'esperienza è unica per l'Italia e permetterà ai partecipanti di immergersi in un livello emozionale molto forte. È possibile trovare la programmazione completa e aggiornata delle attività visitando: https://wanderlust.com/it/108-events/milano/

