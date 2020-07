Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena decisamente insolita, quella a cui hanno assistito gli avventori della movida a. Unadella, infatti, è rimastain mezzo allee diversi agenti hanno dovutoÈ accaduto nella serata di venerdì, sotto una pioggia fittissima. Per ragioni non chiare, la volante della polizia era finita tra le Colonne di San Lorenzo e l'agente alla guida non riusciva a liberarla dalla scalinata. Probabilmente, gli agenti che si trovavano a bordo della volante incastrata hanno chiamato rinforzi e insieme ai colleghi sono riusciti a riportare in strada l'auto, davanti agli occhi delle persone sbigottite per una scena così inusuale.