Milano, Vodafone supera il 90% di copertura 5G degli abitanti della città

Vodafone annuncia di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione nella città di Milano che si conferma la capitale europea del 5G.

«Con la copertura di oltre il 90% della città e con gli oltre 40 progetti 5G della nostra sperimentazione, Milano si conferma capitale europea del 5G - commenta Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia. L’emergenza che stiamo vivendo ha acuito l’importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l’adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni – aggiunge Bisio. Proseguiamo con la nostra strategia di investimenti per accompagnare la trasformazione digitale del Paese. Il 5G non è solo una opportunità ma una necessità per sostenere il trend di crescita esponenziale della domanda di dati, accelerata dalla pandemia»

A giugno 2019 Vodafone Italia aveva lanciato il 5G su rete commerciale, prima in Italia, a Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, a Roma, Torino, Bologna e Napoli.

Vodafone ha realizzato tutti i 41 progetti previsti dalla sperimentazione 5G di Milano, promossa dal Ministero dello Sviluppo economico in collaborazione con 38 partner, di cui è capofila.

Forte dell’esperienza maturata con la sperimentazione di Milano in 7 diversi ambiti - che vanno dalla sanità alla sicurezza, dalla mobilità all’industria – Vodafone sta realizzando soluzioni 5G commerciali per i primi clienti Business e coperture 5G dedicate a supporto della digitalizzazione delle imprese.

Oltre alla sperimentazione di Milano, Vodafone ha vinto altri due bandi di sperimentazione 5G promossi dal MiSE i cui progetti verranno realizzati su rete commerciale.

A Genova Vodafone ha avviato i lavori per realizzare, in partnership con il Comune di Genova, AMT di Genova, CNR, Leonardo e Start4.0, quattro progetti 5G dedicati alla sicurezza delle infrastrutture stradali e alla smart mobility, implementando anche una prima versione di network slicing con l’obiettivo di assicurare elevati livelli di performance e continuità.

A Catanzaro Vodafone, in partnership con la Provincia di Catanzaro, l’Università degli Studi “Magna Graecia”, il consorzio Biotechnomed e diverse startup innovative locali, partecipa alla sperimentazione di soluzioni multimediali nelle due più grandi aree verde della città: il Parco della Biodiversità e Villa Margherita. Queste soluzioni, applicate alle strutture museali ed espositive, saranno strutturate in modo da promuoverne la fruizione anche da parte di persone con disabilità.

Prosegue infine l’estensione del portafoglio degli smartphone 5G con una quarantina di modelli disponibili per i clienti Vodafone con caratteristiche e prezzi che vanno dai top di gamma ai modelli più accessibili.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Dicembre 2020, 21:27

