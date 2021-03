Milano, minacce e insulti a Brumotti di Striscia la notizia: chiuse le indagini per due trapper

La Procura di Milano ha chiuso l'indagine, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, a carico di Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus e Jordan Tinti, alias Jordan Jeffrey Baby, due giovani trapper monzesi, di 22 e 23 anni, accusati di atti persecutori aggravati dall'uso di strumenti informatici e telematici, nei confronti dell'inviato della trasmissione tv Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che nell'aprile 2019 aveva denunciato pesanti minacce e insulti ricevuti via social. Come si legge nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Giovanni Tarzia, i due «sodali di un gruppo chiamato Gang 20900 o Sacra Corona Ferrea con reiterati messaggi pubblicati sui social network, insultavano Brumotti e lo minacciavano con il gesto del taglio della gola, dichiarando ripetutamente di 'aspettarlo per fargli la festà, affermando di avere intenzione di aggredire la sua fidanzata».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA