Milano, rabbia dei tifosi interisti forzati dagli ultrà a lasciare la Curva. Mentana: «Perché il club tace?»

di Alessio Agnelli

«Costretti a lasciare la Curva Nord con botte e spintoni». Più o meno violenti, a seconda dei casi e della mano pesante dei capi ultras («Ho visto un padre picchiato con la bambina a fianco»; «un uomo preso a pugni perché voleva far valere il suo diritto sacrosanto» raccontano testimoni su Twitter). È il resoconto di quanto successo al Meazza durante Inter-Sampdoria dopo che si è appresa la notizia dell’uccisione del capo ultrà Vittorio Boiocchi. E che ieri ha fatto montare la rabbia di tanti tifosi sui social. Da Facebook, si alza la voce del giornalista e tifoso nerazzurro Enrico Mentana: «Ma la società Inter non ha niente da dire? Si può obbligare chi ha pagato il biglietto a uscire per la morte di un pluripregiudicato? Può una Curva operare al di fuori di regole e leggi? E la Lega di serie A e la Federcalcio, che continuano a chiudere gli occhi». Dal club la prima risposta ai tanti interrogativi del tifoso vip. Al vaglio un possibile rimborso, o un biglietto in regalo per le prossime gare dell’Inter, per chi ha subito la decisione della Curva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 06:10

