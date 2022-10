Milano, finalmente Clapton. "Slowhand" domani recupera ad Assago i concerti saltati per Covid

di Ferruccio Gattuso

L’assolo era stato solo rinviato. Torna domani, più intenso che mai, al Mediolanum Forum di Assago, Eric Clapton, genio delle sei corde elettriche. Il chitarrista si prende la piazza milanese mantenendo, innanzitutto, una promessa. Quella di recuperare le date perdute a causa della pandemia. Così, dopo una serie di rinvii, l’artista britannico da Ripley – ex Yardbirds, ex sodale di John Mayall, ex Cream, sopravvissuto alle tempeste del rock, del blues e persino dei suoi eccessi – è a Milano, a dire la sua su come le dita di una mano (la sua fu battezzata “slowhand”) possano vagare all’interno di una scala blues, prendendoti sempre alla sprovvista. L’amara ironia fu, negli ultimi due anni, la cancellazione delle date italiane prima per Covid generalizzato e, quando tutto sembrava finalmente andare in porto, per un coronavirus personale rimediato, si dice, nel tempio della musica londinese, la Royal Albert Hall. Ora, però, il ritorno è scritto: dopo le due date bolognesi, il 77enne Eric Clapton è protagonista al Forum di un live nel quale la tracklist è scritta dalla Storia. Non possono mancare la sua versione di “Cocaine” di J.J. Cale, le struggenti ballate come “Wonderful Tonight” e “Tears in Heaven” (dedicata alla tragica morte, a soli quattro anni, di suo figlio Conor), il pop-rock di “Tearing Us Apart”, le pagine storiche come “Badge” dei Cream, la rilettura di “I Shot The Sheriff” di Bob Marley e i classici blues come “Worried Life Blues” e “Hoochie Coochie Man”. Ad accompagnare Clapton una band tra cui spiccano grandi musicisti come Nathan East al basso e Chris Stainton alle tastiere. Infine, la chicca: ad aprire lo show sarà un altro grande interprete della chitarra, lo statunitense Robben Ford, già collaboratore di artisti come Miles Davis, Joni Mitchell e, vecchio amico storico di Eric, l’ex Beatle George Harrison.

