Milano, il coronavirus e Chinatown: adesso i cinesi si autoisolano. «Ci dispiace»

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

. E nessun appello, peraltro considerato al momento ingiustificato, dal ministero della Salute. Ma i cinesi milanesi (comunità fra le più numerose in Italia, che conta 28mila persone), di ritorno dalla madrepatria,si mettono in una sorta di quarantena per il. Dettata dall'ovvio buonsenso e dalle normali precauzioni, così da dimostrare senso di responsabilità verso i milanesi.«Iin questi giorni a Chinatown si vedono poco e chi torna dalla Cina si», racconta Filippo Buttitta, vicepresidente del Centro culturale cinese di via Sarpi. «Sono mortificati per quello che è successo», prosegue poi, spiegando come gli orientali stanno affrontando lada Coronavirus che sta colpendo anche Milano. «Nei giorni scorsi, ad esempio, una signora di circa 40 anni è rientrata dalla Cina, dallo Xinjiang e non dalla zona di Wuhan. Non ha ancora visto i figli - continua - perché li ha affidati agli zii e lei ha deciso di autoisolarsi per due settimane. In casa da sola». Perché? «In Cina si fa così. L'serve per sé e per gli altri», spiegano i responsabili del centro culturale che, per primi, hanno consigliato «ai loro connazionali, rientrati dalla Repubblica popolare di non frequentare posti affollati e di restare a casa 14 giorni».Sono al massimo unadi persone, fra cui pochi bambini, gli abitanti di Chinatown che sono ritornati a Milano, passando per gli scali internazionali che non sono ancora bloccati. Anche le lezioni di italiano per bambini, in programma al centro culturale, sono sospese fino a lunedì, così le famiglie possono tenere a casa i piccoli studenti per precauzione. Intanto, da 48 ore, ècorporea neglimilanesi: da mercoledì a Malpensa e da ieri anche a Linate. Sono sottoposti ai controlli, da parte della task force di medici, tutti passeggeri in arrivo con voli internazionali. Per ora non sono utilizzati gli scanner termici, in arrivo nei prossimi giorni, ma dei termometri digitali a pistola.