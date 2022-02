Milano, al Lirico tutti al luna park con Virginia Raffaele

I ricordi di luna park diventano teatro. Sono quelli dell’attrice Virginia Raffaele che, figlia di giostrai, ha trascorso l’infanzia fra autoscontri, tiroassegno. Da oggi è al Lirico con Samusà, racconto basato sul mondo del luna park. Regia di Federico Tiezzi, bruscamente interrotto all’inizio del 2020 per la pandemia, Virginia Raffaele ha ripreso in questi giorni il tour. «Tutti quei disegni che ho fatto durante il lockdown, disegnavo anche 5 ore al giorno, soprattutto pennuti, pappagalli ovunque, e poi le giostre, sono serviti anche come scenografia dello spettacolo - racconta - È uno spettacolo che ci fa anche un po’ uscire dalla realtà e questa è una cosa di cui vado fiera, due ore di luna park, passi da una giostra all’altra e forse stacchi anche un po’ la spina». Non solo teatro, però. Dal 24 febbraio Raffaele sbarca nel cast di Lol 2 su Amazon. Ci sarà da ridere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 06:10

