Milano, altri due arresti per le violenze di Capodanno: sono due stranieri minorenni

Altri due minori in cella per le aggressioni di Capodanno in piazza Duomo. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni, egiziani, uno con permesso di soggiorno, l’altro non accompagnato. Sono ritenuti responsabili delle violenze a sfondo sessuale subite dalle due turiste tedesche. Salgono così a 4 gli arresti per la violenza di piazza con almeno 11 giovani abusate e rapinate in 5 episodi. I poliziotti, nell’inchiesta coordinata dal procuratore per i minori Ciro Cascone, hanno fermato i due dopo la visione delle immagini dei sistemi di sorveglianza, la testimonianza di tanti presenti e delle ragazze, oltre che con l’analisi dei vari social e l’utilizzo del software per il riconoscimento facciale. Le indagini, inoltre, hanno permesso di attribuire al sedicenne una rapina messa a segno alle 2 e 15 in via Torino: il giovane, che faceva parte un nutrito gruppo che, secondo la Questura, «si muoveva subdolamente con abilità criminale», avrebbe accerchiato una coppia di ragazzi che stava passeggiando con alcuni amici, aggredendola e rapinandola dei cellulari. I due ragazzi non hanno desistito «nemmeno di fronte all’evidente sofferenza patita dalle due giovani ragazze», scrive il gip dei minori Paola Ghezzi nell’ordinanza, dove parla anche di «gravissime e radicate lacune educative, sfociate in un atteggiamento di assoluta spregiudicatezza e indifferenza alle regole più elementari della civile convivenza» e di «mancato rispetto della dignità e della libertà personale di giovani donne in una serata di festeggiamenti nel centro della metropoli milanese». Una delle due ragazze ha messo a verbale che quella sera erano state travolte «da un muro di uomini» e che si sono anche «abbracciate» per cercare «di difendersi» dagli aggressori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 06:25

