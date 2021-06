Milano, violenza e spaccio durante la movida: 8 perquisizioni in casa tra petardi illegali, droga e un machete

I giovanissimi protagonisti di violenza e spaccio nella movida milanese hanno un volto. La polizia ha pedinato un gruppo di ragazzi sospetti e è entrata nelle loro case. Gli agenti in borghese li hanno pedinati a lungo. Passeggiavano da una zona all'altra, da un quartiere all'altro sempre insieme e sempre con atteggiamenti provocatori. Sempre pronti a creare il caos o il pretesto per una rissa. E non sembra un caso se i luoghi dove si spostavano erano proprio quelli in cui nelle ultime settimane bande giovanili hanno dato vita a vere e proprie guerriglie.

I poliziotti hanno perquisito otto persone, tre tunisini, quattro italiani e un cittadino marocchino. Tutte persone coinvolte, secondo quanto si apprende dalla polizia, negli episodi di violenza degli ultimi weekend milanesi. Si tratta di sei uomini tra 19 e 29 anni e due ragazze, una di 19 e l'altra di 17.

Gli investigatori sono riusciti a rintracciarli dopo aver analizzato i numerosi video degli scontri tra le gang, risse e veri e propri raid tra gruppi di ragazzi che si sono fronteggiati dando sfogo alla loro violenza repressa. Video in cui appare anche un machete. I poliziotti sono riusciti a dare un nome e un volto agli otto che, nelle scorse ore, hanno ricevuto la visita degli agenti in casa e, alcuni, in un ostello dove hanno passato la notte.

La diciassettenne è stata trovata proprio all'interno dell'ostello e affidata nuovamente ai genitori, mentre per due tunisini (arrestati a gennaio per spaccio) è stato emesso un avviso orale. Il terzo, invece, ha ricevuto un foglio di via obbligatorio per abbandonare l'Italia.

Un italiano di 29 anni è stato arrestato, con l'accusa di detenzione di esplosivi, dopo essere stato sorpreso in possesso di fuochi d'artificio illegali: 164 petardi New Rambo con 40 grammi di polvere da sparo e 86 ordigni artigianali, le cosiddette 'cipolle' classificati come micidiali. Il ragazzo con precedenti per stupefacenti, furto e ricettazione, si sospetta comprasse i petardi per poi rivenderli. Ma non si esclude che siano stati usati per le guerriglie inscenate in Darsena sui Navigli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 20:44

