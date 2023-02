Milano, violenza sessuale a una donna in centro mentre passeggia con gli amici: «L'ho fatto perché sono virile»

Violenza sessuale a Milano in pieno centro. Un cittadino etiope di 21 anni ha aggredito una donna di 36 venerdì sera, mentre stava passeggiando con gli amici in via Lazzaretto, tra Porta Nuova e Porta Venezia, in piena zona movida.

Violenza in via Lazzaretto

Il 21enne si è avvicinato alla donna e l'ha palpata nelle parti intime davanti a tre amici. Una sfida con un obiettivo preciso. «L'ho fatto per dimostrare la mia virilità», ha detto quando è stato fermato dai carabinieri, intervenuti poco dopo. A chiamare i militari sono stati gli amici della ragazza. Il presunto molestatore è stato individuato dai carabinieri in pochi minuti. Quando è stato rintracciato ha urlato di non voler essere toccato da altri uomini. Poi è stato fermato e portato nel carcere di San Vittore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 15:17

