Un giovane, un boliviano di 29 anni, è stato arrestato dalla polizia a Milano per violenza sessuale. Nella tarda serata di ieri gli agenti del commissariato Scalo Romana hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle 11, nella sala Scrofani della questura in via Fatebenefratelli. Sabato 11 Gennaio 2020, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA