Palpeggia 5 donne mentre è inseguito dopo una molestia

Tre chilometri e 300 metri di molestie. Da Precotto a NoLo, lungo viale Monza, dal civico 319 - dove ha lasciato la prima vittima - al civico 16, dove è finito in manette con un’accusa gravissima: violenza sessuale. Protagonista un senegalese di 30 anni, senza precedenti, che lunedì sera si è messo in strada a caccia di prede da molestare, e ne ha trovate sei. Senza accorgersi però che durante il suo tour era tallonato a distanza da un giovane che lo ha seguito lungo tutto viale Monza, collegato al telefono con la Centrale operativa della questura per segnalare i movimenti del maniaco.

La prima vittima alle 19,50, viale Monza 319. Il senegalese abbraccia una donna incrociata per strada e la palpeggia pesantemente. Lei urla, si divincola, il senegalese se ne va. Alla scena assiste uno studente di 21 anni, che chiama subito il 112. E mentre dà l’allarme, si mette a seguire il senegalese, che nel frattempo procede in direzione piazzale Loreto. Lunga la strada, stessa tecnica con altre donne che hanno incrociato la sua strada. Abbracciate e palpeggiate sui glutei, poi via. Lo studente ha contato le aggressioni: sei in tutto, prima che una volante intercetti l’uomo. Al civico 16 di viale Monza lo placcano e lo ammanettano. Le molestie sono state ricostruire grazie al racconto fornito dallo studente, ma soltanto una donna - una 57enne palpeggiata mentre era in fila davanti a un ristorante - è stata rintracciata dalla polizia ed ha sporto denuncia. Le altre erano già sparite.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 06:00

