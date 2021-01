Furto nella cantina del ristorante in centro, i ladri entrano e rubano vini per 30mila euro

Sono riusciti a introdursi nella cantina di un ristorante e a portare via una settantina di bottiglie di vino pregiato, per un valore di circa 30mila euro. È accaduto in pieno centro a Milano, in un ristorante di via Brisa, non lontano da corso Magenta.

Il furto con scasso è avvenuto ieri sera: i ladri sono riusciti a forzare la porta del locale e si sono addentrati nella cantina del ristorante. Il proprietario del locale, appena si è accorto del furto, ha chiesto l'intervento della polizia intorno alle 22. Sul posto sono giunti alcuni agenti per le indagini: si cercano eventuali tracce lasciate dai ladri e indizi che potrebbero arrivare anche dalle telecamere di sicurezza installate nella zona. Gli investigatori sono convinti che il blitz sia opera di più persone, visto il numero ingente di bottiglie trafugate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 14:48

