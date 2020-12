Milano, shopping solidale a Villa Mirabello per aiutare Fondazione Arché. Padre Bettoni: «Anche ai nostri bambini un segno di festa»

Shopping di Natale a fin di bene? Un'idea è fare un salto a Villa Mirabello, quartiere Maggiolina. Da oggi e fino al 15 dicembre torna lo shopping solidale organizzato dalla Fondazione Arché per sostenere le famiglie in difficoltà. Abiti, accessori, articoli per la casa, giochi, libri, campionari firmati, golosità gastronomiche, a prezzi vantaggiosi e parte del ricavato va alla Fondazione, che quest'anno ovviamente privilegia le situazioni di affanno legate al Covid-19. La vendita, nel pieno rispetto delle limitazioni del virus e della sicurezza sanitaria, avrà gli ingressi contingentati. Fondazione Arché è sul campo da 30 anni, e il suo ultimo progetto è stata l'apertura della Corte di Quarto, a Quarto Oggiaro, un edificio di 14 unità abitative per le mamme sole con bambini e famiglie che possano così avere una casa e serenità. Perché il Natale è bello, ma fare del bene lo è ancora di più, così la pensano ad Arché. «Ci apprestiamo a vivere un Natale che per alcune famiglie sarà molto più complicato del solito, in quanto saranno costrette a fare i conti con la fatica di andare avanti. Ma non possiamo lasciarle sole, vogliamo sostenerle e per questo è ancor più importante partecipare allo shopping solidale di Arché. Ci permetterà di dare quell’aiuto e quel sostegno così che anche per i loro bambini ci possa essere un qualche segno di festa!», ha dichiarato padre Giuseppe Bettoni, presidente della Fondazione Arché.

Villa Mirabello, via Villa Mirabello 6, orari oggi 14-20; dal 12 al 15 dicembre 10-19

