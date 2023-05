Milano, quattro vigili bloccano trans con manganelli e spruzzando spray, è bufera

di Simona Romanò

Una donna a terra, sul marciapiede. Intorno a lei quattro agenti della polizia locale, che tentano di immobilizzarla per ammanettarla a pancia in giù, usando lo spray al peperoncino e anche i manganelli, con i quali la colpiscono al fianco e alla testa. Lei solleva le mani, mentre dal naso le esce il sangue. È quanto si vede in un video choc amatoriale, realizzato dalla finestra, in zona Bocconi, verso le 8.15, da alcuni universitari e diventato virale sui social. Immagini dure: la donna è una transessuale brasiliana di 41 anni, con precedenti per reati di strada e problemi psichici, denunciata a piede libero per resistenza. È ancora da chiarire cosa sia accaduto. Il sindaco Giuseppe Sala parla di «fatto molto grave», tant’è che «i vigili coinvolti sono stati distaccati a servizi interni». C’è un’indagine interna della polizia locale, mentre il procuratore Marcello Viola e il pm Tiziana Siciliano hanno aperto un’inchiesta, contro ignoti, per lesioni aggravate dall’abuso della pubblica funzione. Oltre al clamore politico: da una parte le condanne, dall’altra la solidarietà ai vigili.

LA VICENDA

A ricostruire l’accaduto (non confermato dal comandante della polizia Marco Ciacci) è il segretario del Sulpl, Daniele Vincini, secondo il quale «tutto è iniziato quando la trans, in stato di alterazione, ha infastidito i bimbi davanti la scuola Casa del Sole di via Giacosa, cercando di denudarsi e urlando di avere l’Aids».

INCHIESTA

Dalla relazione della polizia locale «si potranno prendere provvedimenti, come la sospensione o anche arrivare alla denuncia», spiega Sala. Intanto, si è mossa la Procura e nell’inchiesta, aperta a carico di ignoti ma che già da oggi vedrà gli agenti iscritti nel registro degli indagati, è stata acquisita la relazione di piazza Beccaria.

BUFERA POLITICA

Solidarietà ai vigili o condanna, le due polarizzazioni politiche. «Gli autori di tanta violenza non pensino di farla franca», dice la senatrice dell’Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Cucchi. Per Riccardo De Corato, parlamentare di FdI, «gli agenti hanno fatto quello che dovevano per fermare l’aggressione di una trans in escandescenza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA