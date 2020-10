Milano, trasferiti i vigili apparsi nel servizio de Le Iene sulla droga: «Per tutelare loro sicurezza»

Gli agenti del Corpo Polizia Locale di Milano - Nucleo contrasto stupefacenti coinvolti nel servizio trasmesso in data 15/10/2020 dal programma televisivo «Le Iene» intendono - tramite l'avvocato Niccolò Vecchioni - affermare «l'infondatezza delle gravi insinuazioni formulate sul loro conto dal personaggio televisivo Luigi Pelazza».

«Con riferimento alla decisione di trasferirli ad altri incarichi, sottolineano che la stessa non ha carattere sanzionatorio ma che tale scelta è stata adottata per tutelare la loro sicurezza, messa a repentaglio dalla improvvida diffusione di immagini che li ritraevano impegnati in operazioni di polizia giudiziaria», aggiunge il legale. Durante il programma delle Iene, dal titolo 'Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga?' era stato trasmesso un video in cui alcuni agenti erano stati filmati con delle telecamere nascoste da un complice delle Iene mentre sembra si mettessero d'accordo per intascarsi la droga sequestrata. Anche la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'episodio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA