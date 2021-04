Milano, il regolamento del Comune fa discutere: «Vietato vestirsi da prostituta»

Il codice d'abbigliamento imposto a Cassina de' Pecchi, nel milanese, fa discutere. L'amministrazione comunale leghista ha deciso di intervenire sul look delle persone vietando di "vestirsi da prostituta". Ed è polemica. Per il momento è solo una proposta, ma è contenuta nel nuovo regolamento di polizia urbana che deve essere ancora approvato e che sarà discusso il 30 aprile in consiglio comunale.

Sembra di tornare indietro nel tempo e all'articolo 23 sui"Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere" si legge: «In luogo pubblico è vietato contrarre ovvero concordare prestazioni sessuali oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali». Si tratta di un testo molto presente nei regolamenti di polizia urbana.

La frase ha mobilitato l'opposizione. «È una cosa assurda, chi stabilisce se è consono o no?», scrive Andrea Maggio di Uniti per Cassina, la lista d'opposizione che riunisce Fratelli d'Italia e Forza Italia. E il Pd dichiara in una nota: «Un attacco alla dignità della donna. Ci chiediamo quale atteggiamento e quale abbigliamento considerino una manifestazione o intenzione di attività di meretricio. Respingiamo qualsiasi forma di classificazione di una donna rispetto al suo modo di vestirsi o di atteggiarsi».

