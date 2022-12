Milano, il musicista Alessandro Martire con il piano sul Duomo: «Il mio video al tramonto, un inno alla bellezza»

di Francesca Binfarè

Il Duomo, un piano, il sole che scende. Cosa può volere di più un musicista? Alessandro Martire, trentenne pianista e compositore comasco, ha suonato nella magica ora del tramonto sulle terrazze del Duomo. Il video da oggi è su Apple music e da domani su YouTube. Conosciuto per i particolari luoghi in cui si esibisce, nonché protagonista della terza TikTok Live più vista in Italia, Martire fa una musica “cinematica” che mixa classica, contemporanea e pop. Wind of Gea è il suo nuovo album.

Qual è l’ispirazione del disco?

«È il mio quarto album, nato durante il lockdown. Cercavo di portarmi con la mente nei luoghi dove ero stato o dove avrei voluto trarre ispirazione. Ho scelto questo titolo perché ho immaginato una sorta di vento interiore, legato a Gea, la terra».

E il video sul Duomo?

«È un inno, un riassunto di tutto il progetto. Non è stato ispirato da Milano ma ho deciso di registrare il video in un luogo iconico italiano: il Duomo regala un senso profondo, intimo, divino, reso più magico dal tramonto. Ho suonato tra le sue guglie per la prima volta, un’emozione pazzesca. Vivendo in Val d’Intelvi dal Balcone d’Italia vedo la Madonnina, in questo caso dalla Madonnina ho visto le montagne dove vivo. La cosa bella è lasciarsi cullare dal pianoforte e godersi la bellezza di tutto».

