Milano, la protesta di un'inquilina della casa del Comune: «Niente portinaio né imposte: noi dimenticati in via Statuto 17». L'assessore Maran: «Presto il custode»

«Imposte inesistenti, appartamenti vuoti e nessun custode». Patrizia Papiri, pensionata e inquilina in affitto dal 1985 dello stabile comunale di via Statuto 17, denuncia a Leggo un’accentuata indifferenza da parte dell’amministrazione comunale di fronte alle numerose richieste di aiuto degli inquilini.

«Siamo senza custode da fine ottobre – spiega la signora Papiri -, e non ci sarà sostituto. Anzi, ci hanno detto che per recuperare la posta dobbiamo rivolgerci a un altro stabile. Si può?». Al piano terra c’è un centro diurno per disabili e, al piano inferiore, un parcheggio sotterraneo dove non vengono rispettati i posti auto e c’è indifferenza alla richiesta di mettere telecamere di sorveglianza.

Sono tanti i problemi che Papiri intende sottolineare. Uno in particolare: «Da 3 anni siamo senza imposte. Sia su strada sia internamente siamo senza protezione: può entrare chiunque e abbiamo paura! Sole e freddo penetrano in casa e paghiamo un sacco per le bollette – racconta -. Anni fa erano state segnalate le imposte in legno vecchie e marce, per cui sono state tolte e mai più sostituite». E ancora, nel palazzo ci sono più di 70 appartamenti, di cui almeno 53 vuoti: «Da anni ci sono case vuote e spesso sono occupate da abusivi o sono il rifugio per amanti». Mossa dalla rabbia, Patrizia chiede aiuto: «Il nostro timore è che ci caccino e qui facciano un bed and breakfast. E ho contattato il Comune ma non ho avuto risposta».

Risponde Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e al Piano quartieri cui Leggo ha posto le criticità denunciate dalla signora Papiri. «Sono attualmente in progettazione i riatti degli appartamenti che partiranno quest’anno. Auspichiamo servano ad avere presto nuovi residenti nell’immobile tra le persone in attesa di una casa popolare. Ci stiamo occupando dello stabile per cui abbiamo predisposto un intervento per la sostituzione delle imposte, rimosse per motivi di sicurezza. È un intervento che richiede il coinvolgimento della soprintendenza e tempi più lunghi della media, considerata la struttura storica dell’immobile. Dopo il pensionamento del custode sono state aperte le selezioni ed il sostituto prenderà servizio il 15 febbraio».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 06:35

