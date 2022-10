A Milano fioriscono le Eccellenze, apre in via Spadari la bottega gourmet di Esselunga

di Claudio Burdi

Una nuova vetrina per palati gourmet, nel cuore della “via del gusto”, a pochi passi dal Duomo. Inaugura oggi in via Spadari le Eccellenze di Esselunga, bottega di quartiere con il meglio delle sue produzioni gastronomiche e di pasticceria. Formula nuova per l’azienda leader della grande distribuzione che prende vita proprio negli stessi locali dove a Natale 2021 è stato aperto il temporary store Elisenda, il marchio di alta pasticceria nato dall’incontro con il ristorante stellato bergamasco Da Vittorio.

Adesso si raddoppia. Nella sala Elisenda caffetteria e pasticceria con una ampia scelta di torte, pasticcini, mignon e tradizionali dolci delle ricorrenze creati dai maestri pasticceri del laboratorio di Limito di Pioltello. E poi la nuova sala dedicata alla linea di “pronti da gustare” Cucina Esselunga (oltre 200 ricette che variano secondo stagionalità) e al banco gastronomia con chicche italiane ed europee. Formaggi, salumi e tante specialità tra prodotti ittici, giardiniere, mostarde, salse per formaggi, confetture e nettari di frutta. «Solo qualità ed eccellenze”», dichiara Roberto Selva, chief marketing&customer officer di Esselunga «secondo tre aree tematiche: grandi classici (della tradizione regionale italiana come lasagne, gnocchi alla romana, pizzoccheri); ricette dal mondo (cous cous, paella, indian samosa, burritos, sushi); ed equilibrio e gusto (piatti healthy ma gustosi, vegetariani, integrali e ricchi di fibre)».

Non mancano proposte di rosticceria calda, al forno e allo spiedo, come diversi vini da abbinare. Tutto anche su prenotazione e con consegna a domicilio. E per lanciare l’apertura dello store, dal 7 all’11 novembre, nelle due ore della pausa pranzo, un food truck itinerante tra le piazze principali<WC> offre gratis assaggi delle Eccellenze di Esselunga. Via Spadari, 4. Da oggi aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 21.

