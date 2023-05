Milano, addetto delle pulizie litiga con il collega e lo accoltella all'addome: denunciato per tentato omicidio

di Simona Romanò

Lite con coltelli. Uno dei tanti litigi che possono avvenire fra due colleghi, entrambi addetti alle pulizie dei treni, è degenerato in un accoltellamento. È accaduto lunedì, poco prima delle 22, a bordo di uno dei convogli su cui i due stavano lavorando in un impianto di manutenzione treni in via Rucellai, quartiere Greco.

COLTELLO IN MANO

Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni, originario della Guinea, raggiunto da un fendente all’addome. Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda in stato di coscienza, è stata poi sottoposta a una delicata operazione chirurgico. È grave, ma non in pericolo di vita. A estrarre il coltellino serramanico, che non è stato rinvenuto, è stato un gambiano 60enne, con precedenti per droga: è stato bloccato, sul posto, dai militari. È ora denunciato in stato di libertà per tentato omicidio.

PRECEDENTE

Non è la prima volta che dissapori maturati sul luogo di lavoro finisce male. Lo scorso 17 gennaio, in una ditta di imballaggi in plastica di via Buozzi a Rozzano, hinterland sud di Milano, due uomini sono stati portati all’ospedale, di cui uno pugnalato: uno degli operaio, 50 anni, marocchino, per i continui contrasti sul posto di lavoro e al culmine dell’ennesima lite, si è scagliato contro un collega, un 45enne italiano, ferendolo all’addome con un coltello, per poi colpire con un pugno in testa un altro lavoratore, un 50enne italiano. Nessuno ha perso la vita, anche grazie all’intervento dei testimoni.

