Zona San siro, figlio 20enne ferisce il padre con una mannaia durante una violenta lite in casa

Il padre ha rimproverato il figlio per la sua vita scapestrata. E lui, 20 anni, ha accoltellato ripetutamente il genitore, 51 anni, con una piccola mannaia da cucina, ferendolo in modo grave, ma non mortale, alla testa, alla spalla, al braccio. Anche la madre, 47 anni, si è procurata dei tagli sulle mani nel tentativo di separare i due. Un’aggressione familiare choc, che si è consumata ieri, intorno alle 7.30, in via Patroclo, in zona San Siro. Il papà è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove i medici sono riusciti a stabilizzarlo e non è in pericolo di vita. Il giovane, invece, è stato fermato dalla polizia poco lontano dall’abitazione, mentre camminava in stato confusionale con tutti i vestiti macchiati di sangue. È stato portato al Fatebenefratelli per curare alcune lesioni superficiali e lì si trova piantonato dagli agenti. È accusato di tentato omicidio. Tutto è avvenuto dopo una violenta lite verso le 7: il genitore, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe lamentato per la vita sregolata del ragazzo che, noto alle forze dell’ordine per uso di sostanze stupefacenti, sarebbe rincasato, come spesso accadeva, alle sei del mattino. I due avrebbero iniziato a discutere con veemenza e il 20enne ha perso il controllo. Ha impugnato la mannaia usata per tagliare il pollo e si è scagliato contro il padre, colpendolo con una furia assassina. Una, due, tre volte. Ancora da quantificare le coltellate. Ad evitare il peggio è stata la mamma, che è riuscita a fermare il 20enne. Il giovane è poi uscito di casa, quando i vicini di casa, allertati dalle urla, hanno dato l’allarme al 112. Le volanti hanno bloccato l’aggressore, che non ha posto resistenza, vicino alla scena del crimine. Ora gli investigatori cercano di capire se fosse ubriaco o alterato. Maggiori dettagli saranno forniti dai rilievi della polizia Scientifica nell’abitazione della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 06:30

