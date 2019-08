Via Montenapoleone, colpo grosso in gioielleria: sparito bracciale da 89mila euro

È stato un colpo quasi perfetto quello messo a segno in una gioielleria nel quadrilatero della moda di Milano. Nei giorni scorsi, infatti, qualcuno, forse spacciandosi per un cliente e fingendo di voler fare acquisti, è riuscito a fare sparire un braccialetto in oro rosa del valore di 89 mila euro.



Solo ieri uno dei dipendenti del negozio di lusso di via Montenapoleone si è accorto che dai cassetti mancava un unico pezzo e cioè il prezioso bracciale della collezione. Subito è corso in Questura per sporgere denuncia. L'ipotesi è che il furto sia avvenuto il giorno prima. Domenica 11 Agosto 2019, 16:42

