M4, residenti di via Foppa contro i lavori: «Boati, non ci fanno dormire né lavorare»

Boati forti come esplosioni dall’alba fino a sera. Finestre, porte, mobili che traballano; lampadari che oscillano come se ci fosse il terremoto. Sono i disagi denunciati dagli inquilini dei palazzi in via Foppa prospicienti al cantiere della metrò 4, dove i camion a ritmo continuo scaricano quintali di cemento da un’altezza di almeno di 20 metri dentro alla voragine aperta per costruire la fermata Solari. Le colate di calcestruzzo provocano un fragore cupo. E i condomini, già messi a dura prova dagli scavi della talpa nei mesi scorsi, vibrano di rabbia.

PROTESTE I residenti del comitato Foppa-Dezza-Solari sono ormai rassegnati dai fastidi che devono sopportare per i lavori della M4, ma ora si dicono «esasperati in un momento molto delicato per la pandemia che costringe a uscire di casa il meno possibile». I bambini sono svegliati dai boati all’alba e, con le scuole chiuse causa Covid, fanno fatica durante la giornata a seguire le lezioni a distanza «con il baccano che non smette mai». Anche per gli adulti è difficile lavorare in smart working per il frastuono e le vibrazioni. «Alla fine, qui viene giù tutto», scrive un’abitante preoccupata per la stabilità degli edifici sulla pagina facebook M4 Attenzione - comitato Lorenteggio, Foppa, Washington. Le proteste corrono veloci da un paio di settimane. Il comitato cittadino punta i piedi e chiede «uno scivolo per scaricare il materiale cementizio più lentamente», oltre al «posticipo dei lavori dopo le sei del mattino», in un orario più adeguato, così da garantire il diritto alla quiete. Orietta Colacicco del comitato ritorna ad attaccare M4 «per la sporcizia accumulata dietro le cesate».

LA SOCIETÀ «Siamo consapevoli del disagio arrecato», dicono da M4. «La direzione lavori ha quindi chiesto di posticipare l’orario di avvio di queste lavorazioni, inoltre, sarà predisposto un monitoraggio supplementare del rumore». Nulla da fare invece per lo scivolo, «perché non è fattibile», spiegano i tecnici, precisando che le rumorose cascate di cemento proseguiranno «almeno un mese».

