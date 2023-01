Milano, ex residence a fuoco in via Cavezzali: 50 senzatetto evacuati

di Simona Romanò

Solo il caso e la fortuna ha evitato vittime e feriti gravi. Un incendio di vaste dimensioni, per cui non si esclude l’ipotesi dolosa, si è sviluppato, ieri, all’alba, nell’ex residence Jolly, al civico 11 di via Cavezzali, una traversa di via Padova. Le fiamme hanno semidistrutto quattro dei dieci piani dello stabile fatiscente, con cumuli ovunque di masserizie e rifiuti, che più volte è stato al centro di episodi di microcriminalità, infatti, sono ormai centinaia le denunce dei residenti della zona. Il palazzone, abbandonato da anni, è occupato da senzatetto, sbandati, stranieri. Al suo interno, quando è scoppiato il rogo, c’erano 50 senza fissa dimora che dormivano: sono stati evacuati, ma è presumibile che rientreranno appena possibile. Nessuno di loro ha dovuto ricorrere alle cure mediche: nessun ferito, né intossicato. Ma il bilancio poteva essere tragico.

ROGO

L’allarme è stato dato intorno alle 5 da alcuni abitanti. Le fiamme, secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul posto, si sono sprigionate al quarto e all’ottavo piano. Prima da un ammasso di immondizia «alla base di una scala al quarto piano» e, in breve tempo, tra fuoco e fumo, «hanno interessato, quattro piani, fino l’ottavo» dove si sarebbe generato un altro incendio. Gli occupanti sono stati messi al sicuro, mentre la strada è stata chiusa per un paio d’ore per permettere le operazioni dei vigili del fuoco. E saranno proprio i pompieri, dai risultati dei sopralluoghi, che dovranno stabilire le precise cause del rogo: il fatto che le fiamme siano divampate in due piani così distanti tra loro lascia propendere per l’episodio volontario.

DEGRADO

L’annosa storia di via Cavezzali 11 risale al 2008, quando sono cominciate le denunce dei cittadini, soprattutto per l’abbandono di rifiuti, anche ingombranti. La situazione, mai santa, è via via peggiorata, nonostante alcune bonifiche, come quella del 2013, coordinata da poliziotti, vigili e Amsa. E nel 2018 le forze dell’ordine hanno passato al setaccio lo stabile, piano per piano, per censire gli occupanti, quasi tutti immigrati, di un centinaio di alloggi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA