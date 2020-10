A Milano inseguimento da film: per sfuggire alla polizia pusher si infila nel tunnel della metropolitana: preso

Inseguimento da film per bloccare e arrestare uno spacciatore. Lunedì pomeriggio la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 36 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente che si era disfatto poco prima di un sacchetto con un chilogrammo di eroina. Gli agenti della volante del commissariato Scalo Romana in via Cassinis hanno individuato l’uomo che, alla vista degli agenti, ha cercato di accelerare il passo al fine di evitare il controllo. Lo straniero ha iniziato a correre scendendo nel mezzanino della fermata M3 Porto di Mare, per poi scavalcare i tornelli della metropolitana e, dopo aver nascosto dietro a un pilastro un sacchetto, ha tentato la fuga sui binari. I poliziotti sono riusciti subito a bloccarlo e hanno trovato due panetti di eroina del peso di un chilo.

