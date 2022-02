Milano, a fuoco le cantine delle case Aler di via Bolla. Municipio 8: «Situazione intollerabile»

Simona Romanò «Degrado, abusivismo e illegalità intollerabili. Da Regione Lombardia e Aler un silenzio che dura da 10 anni. Qualcuno deve prendersi la responsabilità civile e penale delle condizioni degli stabili di via Bolla». Così Fabio Galesi, vice presidente e assessore alla Sicurezza del Municipio 8, in quota Pd, dopo l’incendio (l’ennesimo) scoppiato domenica sera nei caseggiati popolari di via Bolla 42, fra i più degradati, al Gallaratese.

IL ROGO Hanno preso fuoco alcune cantine, con tutta probabilità per un cortocircuito, tra allacci abusivi e quelli obsoleti. E per i vigili del fuoco è stata un’impresa, durata ore, domare le fiamme perché «le porte erano lastrate e i garage piene d’immondizia». «Nel 2015 abbiamo depositato un esposto in procura proprio per le condizioni in cui versa lo stabile, fra occupazioni abusive, racket, bombole del gas e nessuna prevenzione incendi», spiega Galesi che torna a chiedere ad Aler di «sedersi immediatamente a un tavolo con tutte le istituzioni per trovare una soluzione». Gli fa eco la consigliera regionale dem Carmela Rozza: «Basta ignorare un problema grave. Vanno trasferiti gli inquilini regolari dei civici 38, 40 e 42, che pagano un affitto di circa 500 euro per alloggi indecenti in edifici che vanno abbattuti e ricostruiti».

FUGA RESIDENTI In via Bolla 42 si contano quasi 250 appartamenti talmente in rovina che non c’è più la possibilità di rimediare con manutenzioni parziali. Lo stesso Aler, che gestisce quei palazzi, ammette «il degrado». E spiega che sta «spostando gli inquilini in regola»: 80 famiglie hanno già traslocato. Mentre si sta ragionando con le forze dell’ordine sullo sgombero degli abusivi, per lo più rom.

CRIMINALITÀ Da anni i palazzi sono noti per essere i fortini di traffici illeciti e la tensione fra residenti è alle stelle anche per gli allacci abusivi alla rete elettrica che fanno salire a dismisura le bollette dei regolari. «Ciò che accade in via Bolla è noto a tutti – replica l’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato – Il Comune intervenga con i vigili per allontanare gli irregolari in flagranza di reato. È un primo passo».

