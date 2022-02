Milano, dopo la bufera super lavoro per controlli e messa in sicurezza. L'Arpa: «Mai un vento così da 10 anni»

Superlavoro ieri dei vigili del fuoco e degli addetti del Comune per la messa in sicurezza e la pulizia di parchi, tetti, piante, dehor. Il giorno dopo la grande bufera che per due ore ha tenuto in ostaggio Milano e la Lombardia, oltre 400 gli interventi solo fra città e provincia dei pompieri per mettere in sicurezza soprattutto parchi e alberature. Riaperto nel pomeriggio Castello Sforzesco: ieri si è provveduto a controllare il tetto. Proseguono i controlli nei parchi, dove sono transennati alberi pericolanti. Controlli anche sul tetto della Stazione Centrale da cui lunedì si era staccata un pezzo della copertura. Chiuso ieri il Cimitero monumentale per consentire la pulizia: autorizzazione solo per i funerali programmati. Riapre oggi per i vaccini il drive through nel parco di Trenno e domani anche per i tamponi, mentre già ieri era regolare il transito dei tram in tutte le linee. L’eccezionalità della bufera è certificata da Arpa Lombardia. «L’intensità delle raffiche cataloga questo episodio come il più intenso degli ultimi dieci anni»: scrive l’ente. Si sono raggiunte punte di 95 km/h a Milano e oltre i 100 km/h sulle Alpi. A Milano le raffiche più potenti si sono avute in zona Parco Lambro, con punte fino a 95 km/h, mentre in centro a Brera sono stati misurati 80 km/h. Una rapida attenuazione del vento si è poi registrata a partire dalle ore 13.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA