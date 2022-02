Milano, ladro acrobata ruba in casa arrampicandosi al sesto piano: preso dalla polizia

Un ladro agile. E alquanto superficiale. Visto che poco dopo aver commesso un reato si è fermato a controllare il suo bottino e così è stato prontamente arrestato dalla polizia per furto aggravato. Si tratta di un giovane di 25 anni di nazionalità libica che ha derubato un appartamento arrampicandosi al sesto piano di un palazzo di via Ponte Seveso, zona Stazione Centrale. La polizia ieri alle 7.15 ha avuto la segnalazione di una persona che stava scendendo dal sesto piano della palazzina di via Ponte Seveso, passando da un balcone all’altro. L’uomo era salito approfittando del ponteggio per il rifacimento della facciata ed era entrato nella casa, dove aveva rubato un cellulare e documenti. Poi era passato nell’appartamento accanto, ma facendo rumore aveva svegliato il proprietario. Quindi era scappato. Gli agenti lo hanno trovato nelle vicinanze con addosso cellulare, documenti rubati e anche la riproduzione di una semiautomatica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 08:59

