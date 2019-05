Milano, vandali in azione nella metro contro il caro-biglietti: danni per 70mila euro. Sala: «Spero vengano puniti»

Chi ha portato avanti l'azione di vandalismo ieri in metropolitana «dice che è stato fatto per protestare contro l'aumento del biglietto ma in realtà sono vandali». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto avvenuto ieri in alcune stazioni della metropolitana milanese. «E siccome so che stanno per essere identificati, spero che vengano puniti e anche bene», ha concluso.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 13:41

MILANO -sulla linea 3, la gialla, hanno subito seri danneggiamenti da parte di un gruppo di vandali che hanno manomesso tornelli e distributori di biglietti, causando la necessità di lavori di ripristino per oltre 70 mila euro. Il gruppo è stato intercettato dalla Security di Atm, l'azienda di trasporti, che ha evitato ulteriori danni ad altre stazioni. Infine, a Cadorna, sempre la Security Atm, ha segnalato i vandali alla polizia presente in stazione che li ha individuati.